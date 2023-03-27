Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие закона о судебной реформе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до лета отложил принятие закона о судебной реформе. Такое решение он принял, договорившись с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром. Об этом сообщает государственная радиостанция Kan.

По данным СМИ, в партии "Еврейская сила", которой руководит Бен-Гвир, отметили, что после коалиционных консультаций было принято решение отложить утверждение скандальной реформы в парламенте до летней сессии. При этом ранее глава политсилы выступал категорически против отсрочки.

Взамен премьер Израиля согласился на формирование новой силовой структуры — Национальной гвардии, которая будет передана под контроль Министерства нацбезопасности.