Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие закона о судебной реформе
Kan: Нетаньяху до лета отложил принятие закона о судебной реформе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до лета отложил принятие закона о судебной реформе. Такое решение он принял, договорившись с министром нацбезопасности Итамаром Бен-Гвиром. Об этом сообщает государственная радиостанция Kan.
По данным СМИ, в партии "Еврейская сила", которой руководит Бен-Гвир, отметили, что после коалиционных консультаций было принято решение отложить утверждение скандальной реформы в парламенте до летней сессии. При этом ранее глава политсилы выступал категорически против отсрочки.
Взамен премьер Израиля согласился на формирование новой силовой структуры — Национальной гвардии, которая будет передана под контроль Министерства нацбезопасности.
Напомним, жители многих городов Израиля на протяжении нескольких недель выходят на массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны митингов, начавшихся накануне, послужило увольнение министра обороны, который выступал против реформы. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия.
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