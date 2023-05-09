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9 мая, 01:48

Гражданин России погиб в результате израильского обстрела сектора Газа

РИА "Новости": Россиянин погиб при обстреле Израилем сектора Газа

<p>Израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/qatarnewsagency/status/1655748448908369921" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qatarnewsagency</a></p>

Израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа. Обложка © Twitter / qatarnewsagency

Израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло девять человек. По предварительным данным, в их числе гражданин России.

Израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа. Обложка © Ttwitter / AyaIsleemEn / Timesofgaza

"Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете, и несколько человек пострадали в результате израильского обстрела сектора Газа", — сказано в заявлении Минздрава Палестины. По данным РИА "Новости", в результате атаки погиб один гражданин России.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что удары наносились по объектам палестинского движения "Исламский джихад"*. Другие подробности не приводятся.

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Ранее Лайф писал, что Израиль снёс недалеко от Вифлеема на Западном берегу Иордана палестинскую школу, которую спонсировал Евросоюз. По данным журналистов, школа была возведена ещё в 2017 году, при этом на её строительство так и не было получено разрешение властей.

*Террористическая организация запрещена в РФ.

Оксана Попова
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