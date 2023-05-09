Гражданин России погиб в результате израильского обстрела сектора Газа

Израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло девять человек. По предварительным данным, в их числе гражданин России.

Израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа. Обложка © Ttwitter / AyaIsleemEn / Timesofgaza

"Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете, и несколько человек пострадали в результате израильского обстрела сектора Газа", — сказано в заявлении Минздрава Палестины. По данным РИА "Новости", в результате атаки погиб один гражданин России.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что удары наносились по объектам палестинского движения "Исламский джихад"*. Другие подробности не приводятся.

Ранее Лайф писал, что Израиль снёс недалеко от Вифлеема на Западном берегу Иордана палестинскую школу, которую спонсировал Евросоюз. По данным журналистов, школа была возведена ещё в 2017 году, при этом на её строительство так и не было получено разрешение властей.