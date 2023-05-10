Палестина наносит ракетные удары по Израилю в ответ на смертоносные атаки Газы 9 мая
Воздушная тревога звучит в городах Ашкелон и Сдерот на юге Израиля
Воздушная тревога сработала в южных районах Израиля около границы с сектором Газа. Об этом рассказала пресс-служба израильской Армии обороны. Очевидцы публикуют кадры работы ПВО и звучащей сирены.
Палестина обстреляла Израиль. Видео © Twitter / Ido Dniel / Benny Dwika
"Сирены зазвучали в городе Ашкелон и районе Лахиш (юг Израиля. — Прим. Лайфа). Сирены звучат в городе Сдерот и районах вокруг сектора Газа", — отмечается в заявлении.
По данным телеканала Аль-Джазира, палестинские военные дважды обстреляли Израиль с позиций в секторе Газа. Число выпущенных снарядов не называется, но уточняется, что часть из них перехватила система израильской ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два жителя Палестины.