Палестина наносит ракетные удары по Израилю в ответ на смертоносные атаки Газы 9 мая

Воздушная тревога сработала в южных районах Израиля около границы с сектором Газа. Об этом рассказала пресс-служба израильской Армии обороны. Очевидцы публикуют кадры работы ПВО и звучащей сирены.

Палестина обстреляла Израиль. Видео © Twitter / Ido Dniel / Benny Dwika

"Сирены зазвучали в городе Ашкелон и районе Лахиш (юг Израиля. — Прим. Лайфа). Сирены звучат в городе Сдерот и районах вокруг сектора Газа", — отмечается в заявлении.

По данным телеканала Аль-Джазира, палестинские военные дважды обстреляли Израиль с позиций в секторе Газа. Число выпущенных снарядов не называется, но уточняется, что часть из них перехватила система израильской ПВО. О пострадавших и разрушениях не сообщается.