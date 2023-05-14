Израильская армия возобновила удары по сектору Газа
Армия Израиля сообщила о возобновлении ударов по сектору Газа
На юге Израиля вновь сработала система оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что сирены прозвучали в городе Сдерот и населённых пунктах, прилегающих к сектору Газа.
Как пишет The Times of Israel, это произошло после десяти часов вечера, несмотря на сообщения о договорённости израильской стороны с палестинскими радикалами о прекращении огня. Соглашение о тишине после этого часа было достигнуто при посредничестве Египта. Поле этого израильская армия объявила о возобновлении ударов по территории палестинского анклава.
"Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Подробности последуют", — проинформировали военные.
Ранее Лайф писал, что Израиль и Палестина договорились о прекращении огня с вечера 13 мая. Напомним, обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары.
Twitter / AyaIsleemEn