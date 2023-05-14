Израильская армия возобновила удары по сектору Газа

На юге Израиля вновь сработала система оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщила армейская пресс-служба. Уточняется, что сирены прозвучали в городе Сдерот и населённых пунктах, прилегающих к сектору Газа.

Как пишет The Times of Israel, это произошло после десяти часов вечера, несмотря на сообщения о договорённости израильской стороны с палестинскими радикалами о прекращении огня. Соглашение о тишине после этого часа было достигнуто при посредничестве Египта. Поле этого израильская армия объявила о возобновлении ударов по территории палестинского анклава.