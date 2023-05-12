Минздрав Палестины сообщил о 28 погибших за три дня израильских атак

В результате воздушных атак израильской армии по сектору Газа за три дня погибло не менее 28 человек, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Напомним, обострение отношений между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня в результате новой атаки по южной части Газы ещё двое жителей анклава погибли. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары. Под обстрелы попали Ашкелон и Сдерот. А сегодня, 11 мая, стороны продолжили обмениваться ударами.