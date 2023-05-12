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11 мая, 22:05

Минздрав Палестины сообщил о 28 погибших за три дня израильских атак

В результате воздушных атак израильской армии по сектору Газа за три дня погибло не менее 28 человек, сообщает Al-Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

Среди убитых — четыре женщины и шестеро детей, ранения получили 93 человека.

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Напомним, обострение отношений между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня в результате новой атаки по южной части Газы ещё двое жителей анклава погибли. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары. Под обстрелы попали Ашкелон и Сдерот. А сегодня, 11 мая, стороны продолжили обмениваться ударами.

Россиянин с женой и сыном погиб при обстреле Израилем сектора Газа

Россиянин с женой и сыном погиб при обстреле Израилем сектора Газа

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Twitter / Spriter

Ольга Платонова
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