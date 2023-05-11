Израиль заявил о ликвидации главы ракетной программы "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации руководителя ракетной программы "Исламского джихада" Али Хасана Мухаммеда Гали, сообщает газета Haaretz.
Лидер джихада был убит в результате удара истребителей по жилому зданию на юге Газы в районе Шейх Хамад в Хан-Юнисе в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы безопасности Израиля.
"Гали считался ключевой фигурой в палестинском исламском джихаде и принимал активное участие в недавнем ракетном обстреле Израиля", — пишет издание со ссылкой на военного представителя.
В здании вместе с Гали находились ещё два командира "Исламского джихада". Они тоже погибли, сообщает газета.
Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два жителя Палестины.
ТАСС / AP Photo / Hatem Moussa