Израиль заявил о ликвидации главы ракетной программы "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации руководителя ракетной программы "Исламского джихада" Али Хасана Мухаммеда Гали, сообщает газета Haaretz.

Лидер джихада был убит в результате удара истребителей по жилому зданию на юге Газы в районе Шейх Хамад в Хан-Юнисе в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы безопасности Израиля.

"Гали считался ключевой фигурой в палестинском исламском джихаде и принимал активное участие в недавнем ракетном обстреле Израиля", — пишет издание со ссылкой на военного представителя.

В здании вместе с Гали находились ещё два командира "Исламского джихада". Они тоже погибли, сообщает газета.