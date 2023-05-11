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11 мая, 04:11

Израиль заявил о ликвидации главы ракетной программы "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации руководителя ракетной программы "Исламского джихада" Али Хасана Мухаммеда Гали, сообщает газета Haaretz.

Лидер джихада был убит в результате удара истребителей по жилому зданию на юге Газы в районе Шейх Хамад в Хан-Юнисе в ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы безопасности Израиля.

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"Гали считался ключевой фигурой в палестинском исламском джихаде и принимал активное участие в недавнем ракетном обстреле Израиля", — пишет издание со ссылкой на военного представителя.

В здании вместе с Гали находились ещё два командира "Исламского джихада". Они тоже погибли, сообщает газета.

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Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два жителя Палестины.

Обложка ©

ТАСС / AP Photo / Hatem Moussa

Ольга Платонова
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