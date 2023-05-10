Израильский "Железный купол" не смог сбить более 110 ракет Палестины

Палестина выпустила 170 ракет по Израилю с территории Газы, ПВО смогли уничтожить менее половины из них, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два палестинца. Сегодня Палестина нанесла ответные удары, в том числе по городам Ашкелон и Сдерот.