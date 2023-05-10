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10 мая, 13:09

Израильский "Железный купол" не смог сбить более 110 ракет Палестины

МИД Израиля сообщил, что палестинцы выпустили 170 ракет, из них сбито 54

Палестина выпустила 170 ракет по Израилю с территории Газы, ПВО смогли уничтожить менее половины из них, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

"Террористы выпустили 170 ракет. <…> 54 ракеты сбиты системой "Железный купол", одна разорвалась в городе Сдерот. Пострадавших нет", — отмечается в заявлении.

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Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два палестинца. Сегодня Палестина нанесла ответные удары, в том числе по городам Ашкелон и Сдерот.

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Twitter / Ido Dniel

Татьяна Миссуми
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