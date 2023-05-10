Премьер Израиля пригрозил мощными ударами по Газе
Нетаньяху заявил о готовности Израиля нанести мощные удары по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что власти страны допускают более мощную реакцию на атаки палестинцев, в том числе усиление обстрелов сектора Газа.
"Мы (Израиль. — Прим. Лайфа) готовы к возможности расширения кампании и нанесению мощных ударов по Газе", — цитирует политика его канцелярия.
Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два жителя Палестины. В ответ палестинцы дважды обстреляли юг Израиля.
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