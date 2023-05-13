Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары.