Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Extra news: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня с вечера 13 мая
Власти Израиля и Палестины договорились о прекращении огня с 22 часов вечера 13 мая. Об этом сообщает египетский телеканал Extra news.
По его информации, сторонам конфликта удалось достичь этой договорённости благодаря посредничеству Каира.
Обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары.
ТАСС / AP / Hatem Moussa