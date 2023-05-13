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13 мая, 17:47

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Extra news: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня с вечера 13 мая

Власти Израиля и Палестины договорились о прекращении огня с 22 часов вечера 13 мая. Об этом сообщает египетский телеканал Extra news.

По его информации, сторонам конфликта удалось достичь этой договорённости благодаря посредничеству Каира.

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Обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hatem Moussa

Андрей Григорьев

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