Премьер Израиля созвал военную разведку после удара Газы по жилому дому в Реховоте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на оперативное совещание офицеров военной разведки после ракетного удара из Газы по жилому дому в городе Реховот, сообщила канцелярия главы правительства. В результате атаки один человек погиб, семеро ранены.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в своей канцелярии в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве оперативное совещание с офицерами военной разведки. На совещании присутствует Цахи Браверман, глава аппарата премьер-министра", — уточнили в пресс-службе.

Обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары. Под обстрелы попали Ашкелон и Сдерот. А сегодня, 11 мая, стороны продолжили обмениваться ударами.