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16 марта, 13:31

Президент Абхазии заболел коронавирусом

Президент Абхазии Аслан Бжания ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса

<p>Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков</p>

Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков

У президента Абхазии Аслана Бжании в результате проведения экспресс-тестирования выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген CoViD-19, показавшее положительный результат", — сказано в сообщении.

Более того, было проведено дополнительное лабораторное ПЦР-тестирование. В настоящее время ожидаются результаты.

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Оксана Попова
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