Президент Абхазии заболел коронавирусом
Президент Абхазии Аслан Бжания ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса
Президент Абхазии Аслан Бжания. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Пятаков
У президента Абхазии Аслана Бжании в результате проведения экспресс-тестирования выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила его пресс-служба.
"Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген CoViD-19, показавшее положительный результат", — сказано в сообщении.
Более того, было проведено дополнительное лабораторное ПЦР-тестирование. В настоящее время ожидаются результаты.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым были перенесены. Причиной стал положительный тест на коронавирус у Гаглоева.