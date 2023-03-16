Президент Абхазии заболел коронавирусом

У президента Абхазии Аслана Бжании в результате проведения экспресс-тестирования выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила его пресс-служба.

"Аслан Бжания решил перейти на самоизоляцию во вторник, 14 марта, после проявления симптомов недомогания. Главой государства было осуществлено экспресс-тестирование на антиген CoViD-19, показавшее положительный результат", — сказано в сообщении.

Более того, было проведено дополнительное лабораторное ПЦР-тестирование. В настоящее время ожидаются результаты.