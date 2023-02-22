Переговоры Путина с президентом Южной Осетии перенесены из-за ковида у Гаглоева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым были перенесены. Причиной стал положительный тест на ковид у Гаглоева.

"Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии [Аланом] Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат", — объяснил Песков.