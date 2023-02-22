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22 февраля, 14:10

Переговоры Путина с президентом Южной Осетии перенесены из-за ковида у Гаглоева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым были перенесены. Причиной стал положительный тест на ковид у Гаглоева.

"Принято решение перенести на более поздний срок планировавшиеся на среду переговоры Владимира Путина с президентом Южной Осетии [Аланом] Гаглоевым. К сожалению, его тест на ковид дал положительный результат", — объяснил Песков.

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О визите Гаглоева на встречу с Путиным в Москву в Кремле сообщили накануне днём. В рамках переговоров стороны хотят обсудить перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере. Ранее Гаглоев уже посещал столицу и проводил переговоры на разных уровнях, но не с президентом.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Ирина Фальке
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