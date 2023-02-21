Путин примет главу Южной Осетии 22 февраля

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом информирует во вторник пресс-служба Кремля. Беседа двух лидеров состоится в среду, 22 февраля.

"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере", — сообщили в Кремле.