Путин примет главу Южной Осетии 22 февраля
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Об этом информирует во вторник пресс-служба Кремля. Беседа двух лидеров состоится в среду, 22 февраля.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере", — сообщили в Кремле.
Напомним, что в мае 2022 года глава Южной Осетии Гаглоев отложил референдум о присоединении к России. При этом он отдельно подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции.
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