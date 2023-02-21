Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 14:31

Президент Южной Осетии встретится с Путиным впервые после своего избрания

<p>Президент Южной Осетии Аслан Гаглоев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Президент Южной Осетии Аслан Гаглоев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент Южной Осетии Аслан Гаглоев впервые после своего избрания встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее он уже бывал в Москве и проводил переговоры на разных уровнях, но не с президентом.

"Это первая встреча президента республики после его избрания",сказали в пресс-службе лидера Южной Осетии РИА "Новости".

Президент Южной Осетии: Будем строить наш завтрашний день с Россией

Президент Южной Осетии: Будем строить наш завтрашний день с Россией

Напомним, Аслан Гаглоев одержал победу на президентских выборах весной 2022 года. Его конкурентом был бывший глава республики Анатолий Бибилов. Позже новый лидер перенёс референдум о вхождении в состав России до завершения консультаций с Москвой. О его визите в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества намедни сообщили в Кремле.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Южная Осетия
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров