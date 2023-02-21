Президент Южной Осетии встретится с Путиным впервые после своего избрания

Президент Южной Осетии Аслан Гаглоев впервые после своего избрания встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее он уже бывал в Москве и проводил переговоры на разных уровнях, но не с президентом.