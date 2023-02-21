Президент Южной Осетии встретится с Путиным впервые после своего избрания
Президент Южной Осетии Аслан Гаглоев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент Южной Осетии Аслан Гаглоев впервые после своего избрания встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе главы республики. Ранее он уже бывал в Москве и проводил переговоры на разных уровнях, но не с президентом.
"Это первая встреча президента республики после его избрания", — сказали в пресс-службе лидера Южной Осетии РИА "Новости".
Напомним, Аслан Гаглоев одержал победу на президентских выборах весной 2022 года. Его конкурентом был бывший глава республики Анатолий Бибилов. Позже новый лидер перенёс референдум о вхождении в состав России до завершения консультаций с Москвой. О его визите в Москву для обсуждения двустороннего сотрудничества намедни сообщили в Кремле.