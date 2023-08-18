Эти вещи хранить в дамской сумке категорически нельзя — они несут отрицательную энергетику

Один из самых важных аксессуаров, без которого не может обойтись ни одна девушка, — женская сумочка. Важно понимать, что это не просто модная деталь. Помимо функционального значения сумочка имеет свою энергетику, как и любой другой предмет. Биоэнергетика считает, что некоторые предметы могут становиться причиной бедности, нищеты, неудач и всевозможных проблем. Особенно если они постоянно находятся с женщиной. Вот семь предметов, которые ни в коем случае нельзя носить в дамской сумочке.

1. Сломанные или неиспользованные предметы

Ох уж это кладбище старых ручек, треснувших лаков для ногтей и старых ключей от прошлой квартиры. Эти, казалось бы, безобидные вещи способны не только собирать пыль, но также застаивать и даже высасывать энергию. Если предмет сломан или не нужен, то пришло время освободить от него сумку.

2. Сувениры от бывшего любовника

Если в дамской сумке будут лежать вещи, подаренные бывшим, то вы рискуете остаться одинокой, потому что они не предоставляют пространство для чего-то нового. Фото © Shutterstock

Помните тот милый брелок, который он подарил, когда вы были "единственными" друг для друга? Выбросьте его в первый же мусорный бак! Держаться за мелочи, напоминающие о прошлых отношениях, — это прямой путь к одиночеству. Предметы из былой жизни обладают сдерживающей энергией. Пока вы не освободитесь от таких сувениров, новая любовь не постучится в ваши двери.

3. Неоплаченные счета и квитанции

Ничто так не кричит об энергии бедности, как неоплаченные счета и скомканные квитанции, завалявшиеся на дне сумки. Они впитали в себя всю силу финансовых обязательств, и места для новых денежных потоков у вас просто не остаётся. Выкиньте их, и пусть ваша сумка дышит легко!

4. Разбитые зеркала в пудренице

Разбитые зеркала нельзя нигде хранить, даже в сумке. Иначе вызовете беду и горе. Фото © Shutterstock

Осколки зеркал всегда сулят несчастье не только для вас, но и для окружающих. Запомните это! Их энергия настолько негативна, что приводит к болезням и даже смерти. Уберегите себя и близких от драмы и немедленно избавьтесь от всех осколков невезения. Лучше будет отдать вещь в химчистку, потому что даже малюсенький затерявшийся осколок способен на многое: он, как разлитая ртуть, только в сфере неуловимой энергии.

5. Просроченные лекарства

У всех лекарств есть срок годности. Использование устаревших медикаментов может не только пагубно сказаться на вашем состоянии, но и принести с собой болезни, поскольку старые препараты портят энергию вашего здоровья. Держите свою сумку подальше от просроченных лекарств. Тем самым вы убережёте себя от всякой хандры.

6. Старые фотографии

Потрёпанные снимки способны притягивать к человеку сплошные неудачи, особенно если фотографии лежат в святилище — женской сумочке. Фото © Shutterstock

Старые фотографии привлекают неудачи. Причём неважно, кто на них изображён и в каком настроении. Старые фото сами по себе привлекают негатив. Деловой женщине такие снимки принесут неудачу в работе. Одинокой женщине старые фото помешают встретить свою любовь, а семейной — обрести гармонию в доме. Снимки в кошельке следует менять каждый год. Фото, которому более двенадцати месяцев, начинает излучать отрицательную энергетику.

7. Иголки и булавки