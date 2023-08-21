Какие символы нельзя набивать на теле, иначе проклянёте себя и близких

В наше время татуировки, безусловно, стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, когда дело касается выбора рисунка, необходимо учитывать все нюансы и возможные последствия. Существуют символы, от которых стоит воздержаться, в противном случае вы можете проклясть себя и своих близких.

Татуировки в виде надписей

Как выбрать безопасную татуировку: советы экспертов. Фото © Freepik

Важно тщательно обдумывать все надписи, которые собираетесь носить на себе, потому что они останутся на всю жизнь. Представьте, какой образ вы создадите, если на коже будет написано что-то, что вы больше не поддерживаете или что перестало отражать взгляды. Кроме того, надписи могут влиять на мнение окружающих, поэтому стоит подумать о том, какую "программу" вы вшиваете в своё биополе. Если всё же решили нанести на себя надпись, убедитесь, что она не только соответствует вашим убеждениям сегодня, но и будет актуальна для вас и через несколько десятков лет.

Татуировки в виде магических знаков

Опасные символы на татуировках: что нужно знать. Фото © Shutterstock

Не стоит забывать о том, что магия — это не просто игрушка и наивное использование эзотерических знаков и символов может привести к нежелательным последствиям. Даже если вы не "практик", изучение глубокого смысла магических символов может быть увлекательным и полезным опытом. Каждый из них, будь то пентаграмма или руна, имеет свою уникальную энергетику, способную влиять на носителя весьма неожиданным образом. Поэтому, если решили использовать магические символы, не забудьте узнать о них больше и понять их истинный смысл.

Татуировки в виде изображений животных

Какие татуировки могут проклясть вас и ваших близких. Фото © Shutterstock

С изображениями животных то же самое. Выбор тотемного зверя — это важно, требует основательного погружения в тему. Рассмотрите все положительные и отрицательные стороны выбранного покровителя животного мира, чтобы понять, какие качества он может пробудить в вас и какие вам необходимо развивать. Например, если вы выберете в качестве рисунка для татуировки медведя, то, конечно, получите его мощь и силу. Но также можете столкнуться с некоторыми отрицательными характеристиками, например, с трудолюбием до изнеможения или склонностью к гневу.

Татуировки с именем бывших партнёров

Можно ли делать татуировки с именем партнёра. Фото © Shutterstock

Не стоит также наносить на тело татуировки с именем своего партнёра. Хоть в процессе такая татуировка и покажется романтичной, в будущем вы можете пожалеть о своём выборе, так как отношения со временем могут измениться. Многие тату-мастера считают, что набитое имя другого человека навлечёт на обоих партнёров несчастье и обречёт на разрыв отношений. Вместо этого можно выбрать более универсальный или смысловой рисунок, который будет иметь для вас личное значение и не связан с конкретным человеком.