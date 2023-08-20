6 душераздирающих признаков, что ваш близкий человек только притворяется счастливым

Внешние признаки счастья, будем честны, довольно легко сымитировать. Но опытный человек даже среди напускного благополучия сможет заметить особенности в поведении, которые вынесут вердикт: человек далеко не счастливый. Разбираем шесть как раз таких признаков.

1. Несчастные люди постоянно улыбаются

Ваш близкий человек постоянно улыбается без видимой причины? Это признак, что он, скорее всего, только притворяется счастливым. Даже самые удачливые люди не ходят с вечно сияющим лицом — как бы хорошо жизнь ни складывалась! А вот если ваши близкие постоянно "давят лыбу", то тут пора задуматься. Скорее всего, на душе у него не всё гладко.

2. У них всегда "всё отлично"

Как узнать, что ваш близкий человек страдает, не говоря об этом? Фото © Shutterstock

Если друг постоянно говорит, что у него "всё отлично", это тоже признак, что человек притворяется. Даже у самых счастливых людей бывают плохие дни, когда они чувствуют себя уставшими, раздражительными или грустными. Так что стабильное "всё хорошо" — это попытка скрыть свои настоящие чувства.

3. Страдальцы часто слушают музыку

Музыка может оказывать на нас большое влияние и помогать выпустить накопившиеся чувства. Если ваш близкий человек всегда слушает музыку, это явный признак, что он пытается выпустить свои эмоции и скрыть настоящую боль. Особенно это заметно, если попросить поделиться плейлистом и увидеть там одну меланхолию.

4. Их легко вывести на ярость

5 признаков того, что ваш близкий человек скрывает свои настоящие чувства. Фото © Shutterstock

Когда человек скрывает свои настоящие чувства, он может стать более раздражительным и легко выходит из себя. Если друг, парень или жена за секунду начинают злиться, особенно из-за пустяка, становятся нервными, пора поговорить с человеком по душам. Зачастую те, кто притворяются счастливыми, злятся сами на себя. Да и толчок на эмоциях "раскроет" их. Просто помогите бедолаге и послушайте, что он скажет.

5. У страдальцев нет ни одной свободной минуты

Человек несчастный старается занять себя, чтобы не думать об истинных эмоциях. Если ваш близкий постоянно занят и не может найти ни минутки свободного времени, это признак того, что он скрывает печаль или грусть, пытается убежать от тревожных мыслей. Он может перегружать себя работой или дополнительными занятиями, чтобы не думать о том, что действительно происходит в его жизни. Не исключено, что человек трудоголик, но, будем честны, ими не становятся от хорошей жизни.

6. Несчастные люди постоянно говорят, какие они счастливые

Как распознать, что ваш близкий человек притворяется счастливым: 6 признаков. Фото © Shutterstock

Когда ваш друг постоянно говорит, какой он счастливый человек, это тоже можно считать признаком, что на деле всё наоборот. Те, кто живёт в гармонии с собой, испытывая от всего происходящего невероятное удовольствие, не станут каждые пять минут твердить о своём счастье. Их радость от жизни проявляется естественно. А вот те, кто часто кидаются об этом словами, скорее всего, на деле ой как несчастны. Просто пытаются обмануть себя.