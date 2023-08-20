Психолог назвала 5 ошибок, которые во время ссоры совершают абсолютно все

Конфликты в повседневной жизни — это норма. Несовпадение мнений, отстаивание личных интересов, непрошеные советы "во благо", нежелание делиться — всё это рождает две точки зрения. И партнёры каждую пытаются доказать как правую. Хотя в споре и рождается истина, но, по словам кандидата психологических наук и психолога Елены Яриковой, нередко банальное разногласие может перерасти в ненависть и отдаление. Способствует этому, как правило, течение самого конфликта: чем больше границ переходит оппонент по отношению ко второму собеседнику, тем выше градус накала. Разбираемся, какие ошибки чаще всего усугубляют конфликт.

1. Отказ от диалога

Какие пять самых частых ошибок люди допускают в ссорах. Фото © Shutterstock

По словам эксперта, первая ошибка во время спора — отказ разговаривать. "Таким образом человек не даёт возможности собеседнику понять его точку зрения, а также понять и сами причины своей реакции и эмоций. Согласитесь, предугадать, что может обидеть оппонента, сложно, а если он ещё и отказывается это объяснять — ситуация вовсе заходит в тупик", — объясняет Елена Ярикова. Вернуть в этом случае диалог в конструктивное русло бывает достаточно сложно, а сам конфликт может затянуться.

2. Агрессия

Это одна из частых реакций, которая возникает в процессе спора. Поначалу спокойное разъяснение со временем перерастает в повышение голоса, упрёки, угрозы или оскорбления.

Неспособность контролировать эмоции обычно отзывается чувством вины в будущем, когда человек осознает, что наговорил лишнего Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

3. Переплетение старых обид

Как правильно ссориться: пять ошибок, которые только усугубляют конфликт. Фото © Shutterstock

"Нередко, когда конфликт заходит уже далеко и не остаётся аргументов для парирования, в ход идут прошлые обиды и обстоятельства, которые не имеют никакого отношения к основной теме обсуждения", — продолжает кандидат психологических наук. А затем уточняет, подчёркивая, что так всплывают старые обвинения, которые, накладываясь на новую тему спора, ещё больше усугубляют ситуацию.

4. Желание доказать свою правоту любой ценой

Желание быть правым любой ценой — не менее распространённая ошибка при возникновении спора или конфликта Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

То есть разговор изначально настроен не на то, чтобы услышать собеседника или донести до него свою точку зрения, уточняет специалист, а любой ценой одержать словесную победу.

5. Нежелание слышать и слушать

Какие распространённые ошибки в спорах допускают абсолютно все? Фото © Shutterstock

Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. "Если вы изначально мысленно закрыли уши, не желая принимать другую точку зрения, даже не допуская её вероятность, конфликт обязательно возникнет", — убеждена Елена Ярикова.