6 ярких признаков, что вы собираетесь строить отношения с потенциальной изменщицей

Измены в отношениях часто застают врасплох и заставляют человека страдать и впадать в депрессию. Чтобы предвидеть ситуацию предательства со стороны любимой девушки, прочтите нашу статью. Здесь мы расскажем о признаках, по которым можно будет определить неверную партнёршу ещё на первых этапах отношений.

1. Женщина уже изменяла в прошлых отношениях

Это, конечно, и так очевидно, однако подтвердим это научным фактом. Согласно исследованию, проведённому Университетом Южной Алабамы, любой, кто изменял в прошлом, с большой долей вероятности будет изменять снова и снова. С одной стороны, это, конечно, совсем не значит, что человек не заслуживает второго шанса и что он обязательно опять предаст любимого. С другой — предупреждён, значит вооружён. Да и когда "второй шанс" даётся уже в восьмой раз, это повод перестать ими раскидываться направо и "налево".

2. Переворачивает телефон экраном вниз

Если женщина старательно прячет уведомления от ваших глаз и переворачивает телефон экраном вниз, то, скорее всего, она что-то скрывает. Фото © Shutterstock

В век современных технологий смартфон раскрывает больше секретов, чем личный дневник, из которого раньше многие мужья узнавали о предательстве. Представьте, если бы у Анны Карениной был телефон… Книга явно была бы тоньше. Так что если ваша дама вдруг начинает скрывать что-то в смартфоне, охраняет его, как дракон, сидящий на сокровище, — время задуматься. Красный флажок — это когда девушка стала переворачивать свой девайс экраном вниз всякий раз, когда приходит сообщение. Она прячет тайную любовную связь или просто защищает вас от спойлеров последней серии в любимом сериале? Только время (и её телефон) покажет!

3. У неё длинный безымянный палец

Хотите верьте, хотите нет, но эта особенность может выдать секреты девушки с потрохами. Исследования, проведённые Оксфордским университетом, показали, что люди, у которых безымянный длиннее указательного, более склонны к изменам, поскольку это является признаком повышенного воздействия тестостерона в утробе матери. Прочтите её историю сквозь пальцы, но лучше не говорите об этом факте партнёрше, чтобы она не отправила вас в дурдом.

4. Родители девушки изменяли друг другу

Иногда ответственность за предрасположенность партнёрши к измене лежит в генах. Фото © Shutterstock

Хотя мы не одобряем обвинения родителей во всём подряд, история неверности в семье действительно сильно сказывается на психике ребёнка. Иногда ответственность за предрасположенность партнёрши к измене лежит на генах: так говорит исследование, проведённое чешскими антропологами. Оно показало, что сыновья неверных отцов более склонны к обману своих половинок — и то же самое с их дочерьми. Вы являетесь свидетелем случая наследственной неверности или просто семейной саги?

5. У неё много друзей-мужчин, и она постоянно заводит новые знакомства

Это могут быть даже совсем короткие коммуникации. Если сказать, что вам это неприятно, дама ответит, что сама по себе общительная и не любит, когда её в чём-то ограничивают. Такие слова говорят о низкой ценности мужчины подле неё, что женщине проще расстаться с очередным ухажёром, чем забыть про свой гарем из "друзей". Очевидно, что у такой мадам какие-то психологические проблемы из детства. Например, связанные с недолюбленностью со стороны отца или первого парня. Общаясь с большим количеством мужчин, она поднимает самооценку и компенсирует дефицит внимания в прошлом. При таком развитии событий партнёр будет считаться не её мужчиной, а всего лишь очередным участником гарема, к которому женщина на данный момент испытывает наибольшую симпатию. Но всё может измениться буквально за неделю, когда барышня встретит кандидата получше.

6. Вы познакомились, когда она была в отношениях с другим мужчиной

Если вы познакомились с девушкой, когда она уже была в отношениях, это точно звоночек, на который необходимо обратить внимание. Фото © Freepik / wayhomestudio

Возможно, она не сразу рассказала о существовании парня. Какое-то время вы были любовниками, а потом женщина ушла к вам. Всё так? Часто "переход" сопровождается жалобами о том, какой её нынешний мужчина плохой, мол, обижает, не ценит. Зато нового она любит, поэтому ушла. Обычно такое поведение характеризует женщин, которые всегда находятся в поисках лучшего варианта и перед расставанием заранее готовят запасной план отступления — чтобы сразу начать новые отношения и не быть одной. Что интересно, такая мадам и с бывшим окончательно не разрывает связь, продолжает держать его на коротком поводке, чтобы вернуться к мужчине, если вдруг в новых отношениях что-то не сложится.