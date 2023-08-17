От пластыря до иглы: Врач раскрыл, какими средствами удобнее всего удалять занозы

Удалить неглубокую занозу можно с помощью липкой ленты или пластыря. Для этого нужно приклеить и резко дёрнуть в направлении из пальца, рассказал травматолог Павел Перетолчин. Также можно использовать иголку и пинцет.

"Если заноза выглядывает, возьмите пинцет, обработайте его антисептиком. Захватите за торчащий кусочек и, не сжимая область вокруг, тяните под тем же углом, под которым заноза вошла", — объяснил специалист в беседе с NEWS.ru.

Удалить глубокую занозу поможет продезинфицированная игла. Инструментом следует приподнять кожу, растянуть её, подцепить занозу и вытолкнуть. Затем врач посоветовал обработать ранку антисептиком и наложить пластырь.