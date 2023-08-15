Травматолог назвала 7 болезней офисных работников

Работа в офисе только на первый взгляд кажется безопасной для здоровья. Сидячий образ жизни и постоянное напряжение глаз от экрана компьютера создают для работников не меньше проблем. Об этом рассказала aif.ru врач – травматолог-ортопед первой профессиональной сети ортопедических салонов Ольга Левченко.

Первая болезнь — туннельный синдром. Он возникает из-за перенапряжения в запястьях, так как сотрудник весь день работает с клавиатурой и мышью, повторяя однообразные движения. Чтобы избежать онемения в пальцах, нужно делать перерывы или пользоваться подставкой под кисть руки, работающей с мышкой.

Вторая проблема — боли в спине, особенно в пояснице. Находясь в одном положении целый день, человек к вечеру буквально не может разогнуться. Левченко советует выбирать хороший стул для работы или подкладывать специальную подкладку под спину.

Третья проблема — напряжение глаз. Из-за компьютера работник может не только заполучить ухудшение зрения, но и постоянные головные боли. Необходимо настроить освещение на своём рабочем месте, а также убавить яркость монитора.

Помимо этой главной тройки проблем могут возникнуть и другие, предупреждает Левченко. Например, "синдром компьютерной шеи". Одинаковое положение головы в течение дня вызывает боли в плечах и шее, избежать которых поможет гимнастика или кинезиотейпирование. Кроме того, офисные сотрудники зачастую страдают ожирением, варикозом и расстройствами психики, добавила медик.