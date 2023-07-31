Россиянам рассказали, как не переедать на работе

Многие даже не задумываются, насколько часто едят в течение дня, а ведь постоянные перекусы распространены среди офисных работников. И ничего хорошего в этом нет: переедание может привести к проблемам со здоровьем и ожирению. Как решить эту проблему, рассказала диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Так, она призвала плотно завтракать, чтобы меньше хотелось есть в офисе. По словам специалиста, первый приём пищи должен сочетать белки, жиры и сложные углеводы. Подойдут гречневая каша с яйцом, омлет с мясным фаршем и салат из овощей. Кроме того, всегда важно перекладывать еду из упаковки в тарелку, чтобы было легче оценить размер порции.

"Поглощая еду, будучи сконцентрированными на каком-то деле, мы даже не осознаём, что едим. Практически не ощущаем вкуса и удовольствия, а иногда и вовсе делаем это через силу. В итоге получаем много калорий и быстрых углеводов, а насыщения не чувствуем, так как слишком отвлечены", — заметила Кононенко в беседе с телеканалом "Москва 24".

По словам диетолога, осознать проблему поможет пищевой дневник — в него нужно записывать абсолютно всё. Также Инна Кононенко порекомендовала не есть у компьютера. Лучше делать это на кухне или в столовой.

Диетолог добавила, что усугубляют ситуацию такие продукты, как печенье, конфеты, попкорн и чипсы: их удобно и легко есть, но последствия потом дают о себе знать. Нутрициолог посоветовала брать с собой огурец, морковь, кислые ягоды и орехи.

Также лучше пить кофе премиальных сортов, так как они позволят полностью насладиться вкусом и не захочется есть сладости. Оптимально питаться очень медленно, а добавку стоит класть лишь после небольшой паузы. Кроме того, важно пить много воды — зачастую желание есть связано с жаждой.