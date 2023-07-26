Дерматолог объяснила, почему сладкоежки стареют быстрее

Ни для кого не секрет, что сладкое негативно влияет на состояние кожи. Но почему так происходит? Об этом читателям Лайфа рассказала дерматолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Арина Суворова. По её словам, всё дело в глюкозе (простых углеводах). Когда их количество превышает необходимость, они начинают "накапливаться", нарушая работу коллагена и эластина. А ведь именно они поддерживают упругость и эластичность кожи. Эти белки вырабатываются в коже под эпидермисом клетками соединительной ткани — фибробластами. Коллаген формирует "каркас" кожи, а эластин позволяет ей растягиваться.

"Волокна коллагена под действием гликирования становятся ломкими и теряют свое свойство регенерации. Тем самым кожа теряет плотность и эластичность", — предупреждает сладкоежек собеседница Лайфа.

Кроме того, из-за сладкого в коже нарушается процесс воспроизведения гиалуроновой кислоты. Из-за этого теряется нормальный уровень влажности, появляется нежелательная сухость, обезвоженность, цвет лица становится более тусклым. Но и это ещё не всё. По словам Суворовой, под влиянием сахара меняется рН кожи и, как следствие, её микробиом. Так называют сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, в данном случае — нашу кожу.

"Начинается процесс размножения условно-патогенной флоры: грибов малассезии и стафилококки. Это приводит к проявлению симптомов инфекционных дерматозов: акне, микоза, розацеи, осложняется атопический дерматит и псориаз. С увеличением количества продуктов гликации в коже усугубляются нежелательные симптомы: усиленная реакция на инсоляцию, появление пигментных пятен", — перечислила врач.