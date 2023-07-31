Врач назвал пять продуктов для идеальной работы печени

Многие пытаются найти продукты, которые помогут им похудеть, но часто забывают, что есть те, на которые важно обратить внимание с точки зрения здоровья. Так, в диете для хорошей работы печени нет ничего сложного — достаточно обогатить свой рацион пятью продуктами. О них рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

В первую очередь он обратил внимание на брокколи — она полезна не только для печени, но и для поджелудочной железы. А в овсянке много клетчатки, эксперт посоветовал есть её на завтрак. Также важно не забывать про творог — за счёт метионина он способствует расщеплению жиров и снижает риск стать жертвой жировой болезни.

Алендеев добавил, что в тыкве содержится много витамина Т, который улучшает пищеварение и разгружает печень. А зелёный чай полон антиоксидантов и защищает от онкологии.

"Лучше не пренебрегать консультациями с врачами и руководствоваться во многих вопросах простым здравым смыслом. Помните: всё хорошо в меру. И ещё одно важное правило: движение — это жизнь, и наоборот", — подчеркнул врач в беседе с "Царьградом".