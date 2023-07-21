"Яд для печени": Россиянам рассказали, как выбрать нетоксичную и безопасную сковородку

Оказывается, опасность может подстерегать наш организм, даже когда вы жарите картошечку. Дело в том, что одни сковородки могут выделять токсичные вещества, а другие нужно менять раз в несколько месяцев. О том, как выбрать сковороду, которая не навредит здоровью, Лайфу рассказал Николай Васильев — доктор химических наук, профессор, завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

По его словам, самыми небезопасными сегодня считаются алюминиевые сковороды без покрытия. Изначально на них есть оксидная плёнка, которая не даёт металлу вступать в реакцию с пищей. Но она повреждается при контакте с кислотами в продуктах. Образующиеся алюминаты могут переходить в организм и при постоянном накоплении приносить вред.

"Конечно, алюминий не сравним по токсичности с тяжелыми элементами (ртуть, свинец, кадмий и т.д.). Но, по мнению ряда учёных, с ним связана болезнь Альцгеймера. Если вы купили такую сковороду, не готовьте в ней кислые блюда (овощи, засолки), не храните пищу, чистите только мягкими губками и гелями без абразивов", — говорит эксперт.

Самым популярным антипригарным покрытием является тефлоновое. Тефлон устойчив к кислотности (если на нём нет царапин), но непрочен, легко истирается и не терпит контраста температур и перегрева. Как предупредил Васильев, при температуре выше 200 градусов тефлон начинает разлагаться с выделением токсичных газообразных компонентов, крайне вредных при вдыхании.

Также в тефлоновых покрытиях может содержаться перфтороктановая кислота — это яд для печени, который плохо выводится из организма. Эксперт советует менять тефлоновые сковороды раз в несколько месяцев.

Сковороды с керамическим покрытием считаются безвредными для здоровья и окружающей среды, но при покупке химик советует убедиться, что в составе покрытия нет свинца. Керамическое покрытие устойчивое, его сложнее поцарапать, но, как и тефлоновое, оно может разрушаться при перепадах температур. Сковорода при этом теряет антипригарные свойства.

Чугунные сковороды, когда-то незаслуженно отставленные, вновь входят в моду, и не зря. Они самые долговечные, стойкие к перегреву и механическому воздействию, говорит эксперт.

"И даже если железо и углерод (из которых состоит чугун) перейдут в наш организм — ничего плохого не случится, так как оба элемента ему не чужды и не вредны", — добавил Васильев.