Названа посуда, которая может отравить шашлык в первые минуты после снятия с огня

Производители одноразовой посуды начали заменять токсическое вещество бисфенол А в составе продукта относительно "безвредным" бисфенолом S (BPS). О том, какая посуда для пикника будет действительно безопасной, рассказала "Газете.ru" врач-терапевт Маргарита Пожарова.

Медик советует брать посуду из полипропилена с маркировкой "5" и РР. А вот товаров со значками "7", "3" или РС лучше избегать: они содержат вредный поликарбонат.

При этом хранить напитки и спиртное в полипропиленовой посуде (цифра 5 в треугольнике) нельзя: материал вступает в реакцию с этанолом и образует токсичные фенол и формальдегид. Врач рекомендует по возможности заменять одноразовую посуду стеклянной или из нержавеющей стали.

Дело в том, что многие виды пластика при нагревании выделяют токсины, особенно вредна посуда с маркировкой PS 6. Самой ядовитой считается посуда из меламина. Врач призывает не оставлять бутылки с напитками под прямыми лучами солнца или около огня.

"Непосредственно после снятия мяса с огня не стоит сразу же помещать его в пластиковую посуду, лучше предусмотреть для этих целей блюдо из подходящего материала. Затем уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется", — советует Пожарова.