Врач пояснила, когда эмалированная посуда становится опасной

Российский врач-терапевт Надежда Чернышова не согласилась с выводами китайских учёных о том, что тефлоновое покрытие на сковородках при неправильном использовании может приводить к развитию рака. Медик напомнила, что люди уже десятилетиями пользуются такой кухонной утварью, причём она проходила различные проверки и испытания.

"Если бы реально каждая тефлоновая сковородка вызывала бы онкологию, учёные давно бы это выявили. Важно понимать, что тефлоновое покрытие тщательно тестировалось перед тем, как запустить сковородки в массовое производство. Безусловно, его нагревание тоже учитывалось", — отметила Чернышова в интервью "Вечерней Москве".

Терапевт подчеркнула, что, по её мнению, тефлоновое покрытие абсолютно безопасно. А вот с эмалированной посудой она призывает быть осторожнее. По словам врача, когда покрытие такой кухонной утвари повреждено, её использование может вредить здоровью: в пищу через сколы могут попадать вредные металлы.