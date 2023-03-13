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13 марта, 07:59

Учёные: Сковороды, которые есть почти в каждом доме, вызывают рак

Центральное телевидение Китая: Тефлоновое покрытие при неправильной эксплуатации может вызвать опасные болезни

<p>Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/Ad45URIqjw0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

Фото © Unsplash

Сегодня сложно найти семью, которая бы не пользовалась сковородками с антипригарным покрытием, однако такая кухонная утварь таит в себе опасность. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на исследование аспирантов-химиков из Пекинского сельскохозяйственного университета.

Целью эксперимента было выяснить, приводят ли факторы окружающей среды к разложению того самого тефлона — антипригарного покрытия, которое за счёт хорошего скольжения и химической инертности позволяет готовить без особых усилий. Молодые учёные проверили, меняется ли масса тефлона под воздействием высокой температуры окружающей среды в 260 и 350 градусов. Оказалось, ещё как!

Исследователи предупреждают, что разложившиеся под воздействием температуры вещества способствуют развитию эмфиземы лёгких, онкологии и других опасных заболеваний.

Но тут есть нюансы: с одной стороны, чтобы опасные вещества начали отравлять еду, сковорода должна быть нагрета свыше 300 градусов, что в бытовых условиях невозможно. Но если тефлоновое покрытие повреждено, а опасный температурный фон снижается, то через царапины яд всё-таки начнёт выделяться. Поэтому учёные советуют не использовать посуду с тефлоном, если на нём есть царапины и сколы, не нагревать пустую сковородку, чтобы снизить градус нагрева, ну и внимательно эксплуатировать такую утварь. Не стоит мыть тефлон жёсткими щёточками и ковырять железной лопаткой, а ещё — использовать посуду сверх срока годности: у тефлоновых сковород и сотейников он составляет всего два-три года.

Учёные доказали, что мамы не зря ругают за царапины на тефлоновой сковородке

Учёные доказали, что мамы не зря ругают за царапины на тефлоновой сковородке

Ранее врачи назвали цвет тарелок, который поможет похудеть. Оказывается, цвет посуды не только влияет на эстетическое восприятие приготовленного блюда, но и способен воздействовать на аппетит человека.

Марина Калегина
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