Учёные: Сковороды, которые есть почти в каждом доме, вызывают рак

Сегодня сложно найти семью, которая бы не пользовалась сковородками с антипригарным покрытием, однако такая кухонная утварь таит в себе опасность. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на исследование аспирантов-химиков из Пекинского сельскохозяйственного университета.

Целью эксперимента было выяснить, приводят ли факторы окружающей среды к разложению того самого тефлона — антипригарного покрытия, которое за счёт хорошего скольжения и химической инертности позволяет готовить без особых усилий. Молодые учёные проверили, меняется ли масса тефлона под воздействием высокой температуры окружающей среды в 260 и 350 градусов. Оказалось, ещё как!

Исследователи предупреждают, что разложившиеся под воздействием температуры вещества способствуют развитию эмфиземы лёгких, онкологии и других опасных заболеваний.

Но тут есть нюансы: с одной стороны, чтобы опасные вещества начали отравлять еду, сковорода должна быть нагрета свыше 300 градусов, что в бытовых условиях невозможно. Но если тефлоновое покрытие повреждено, а опасный температурный фон снижается, то через царапины яд всё-таки начнёт выделяться. Поэтому учёные советуют не использовать посуду с тефлоном, если на нём есть царапины и сколы, не нагревать пустую сковородку, чтобы снизить градус нагрева, ну и внимательно эксплуатировать такую утварь. Не стоит мыть тефлон жёсткими щёточками и ковырять железной лопаткой, а ещё — использовать посуду сверх срока годности: у тефлоновых сковород и сотейников он составляет всего два-три года.