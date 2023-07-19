Россиянам рассказали, работает ли "бабушкин лайфхак" о мытье чугунной сковородки

Чугунные, алюминиевые, литые сковородки различаются не только ценой и долговечностью, но и способом мытья. Так, люди старшего поколения утверждают, что чугун не стоит мыть средствами для посуды. Так ли это, Лайфу рассказал эксперт по строительству и бытовым материалам, а также основатель и генеральный директор АО "Главснаб" Фёдор Васильев.

Как правильно мыть чугунные сковородки

"Секретный ингредиент той самой бабушкиной вкусной жареной картошки — и есть чугунная сковородка. Однако мало кто знает, что чугунную сковородку нельзя мыть моющими средствами и нельзя мыть в посудомоечной машине, нельзя хранить в ней готовую пищу, нельзя оставлять такую сковородку влажной", — предупредил эксперт.

По его словам, все эти нарушения очень быстро приведут к ржавчине, а еда получит металлический привкус. Васильев советует протирать чугунную сковороду влажной тряпкой, смочив её в воде с лимонным соком, а затем немного прокалить на плите, чтобы она высохла. При правильном уходе такая сковорода действительно "на века", но нужно беречь её ещё и от царапин.

Как ухаживать за сковородками из нержавейки и алюминия и почему их лучше не покупать

Плюсы их в том, что они лёгкие, стоят недорого и доступны в любом магазине. Однако у этой утвари много минусов. Как рассказал Васильев, к таким сковородкам пристаёт пища во время приготовления, а тоненькое антипригарное покрытие, скорее всего, не выдержит не только прикосновения ножа или вилки, но даже пластиковой или деревянной лопатки. Слой быстро сотрётся и разрушится, пища начнёт прилипать, сгорать, разрушать уже дальнейшие слои металла.

Также, по словам эксперта, признаком скорой "смерти" такой сковородки будут пятна на верхнем слое. Далее посуда начнёт ржаветь, пользоваться ею будет уже нельзя. Мыть такие сковороды нужно только в остывшем виде и только щадящими мыльными средствами, а средства против жира посильнее могут запросто разъесть их защитную поверхность (оксидный слой) и вступить с ней в химическую реакцию.

Почему не стоит выбирать сковороду с алмазным и титановым покрытием

Васильев не советует выбирать модные добавки к покрытию типа алмазов, титана или каменной крошки, поскольку эти дорогостоящие изобретения маркетологов радикальных улучшений не дают, но зато быстро скалываются и изнашиваются. Поэтому предпочтение лучше всё же отдавать чугунной или медной утвари. Либо надёжной сковороде, покрытой антипригарным тефлоном. Эксперт предупреждает, что хорошая сковорода не может быть дешёвой.

"Надёжные литые сковородки с качественным антипригарным покрытием не могут стоить дёшево, так как они дорогие в производстве, покрытие накладывается слоями, тратится больше материала на несколько слоёв металла для удержания тепла", — отметил специалист.