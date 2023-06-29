Врач назвал лучшие продукты для щитовидки

Для нормальной работы щитовидной железы будут полезны печень трески, морская рыба, фейхоа и некоторые другие продукты, содержащие йод. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Ещё можно назвать печень трески — это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир, — приводит слова доктора "Москва 24".

По словам медика, потребляя эти продукты, получить передозировку йодом практически невозможно. Содержащееся там количество данного элемента поддержит функции щитовидки, при этом не нанесёт никакого вреда. Чтобы получить токсическую дозу, нужно съесть несколько килограммов продукта, что вряд ли кто-либо сможет сделать, пояснил эксперт.

Кондрахин добавил, что йод участвует в производстве гормонов щитовидной железы, поэтому он и необходим человеку.

