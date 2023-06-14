Врач назвала шесть продуктов, которые оставят ваш организм без железа

Приблизительно треть жителей земного шара страдает от дефицита железа, а каждый восьмой человек старше двух лет получает из своего рациона недостаточное количество этого минерала. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

Врач-нутрициолог Вероника Гусакова. Фото предоставлено Лайфу

Снижение уровня железа приводит к гипоксии тканей в организме. При дефиците этого микроэлемента снижается иммунитет, возникают отклонения в работе щитовидной железы, замедляются метаболические процессы, страдает качество волос, ногтей и кожи, объяснила врач.

Существуют продукты, которые мешают усвоению железа, уточнила медик. В первую очередь на них стоит обратить внимание, если уровень содержания минерала уже снижен. Эти продукты будут препятствовать восполнению дефицита.

Вероника подчеркнула, что в первую очередь усвоению микроэлемента мешают соя и бобы, содержащие фитиновую кислоту или фитат. Даже в самых малых количествах он оказывает негативное действие на усвоение железа. При поступлении в организм 250 мг фитата 82% минерала не усваивается. Помимо сои и бобов, фитами богаты орехи, и вымачивание почти не снижает содержание этой кислоты.

Щавель и шпинат тоже мешают усвоению микроэлемента из-за высокого содержания щавелевой кислоты, уточнила Гусакова. Пшеница, в свою очередь, богата фосфатами и фитатами, которые ухудшают всасывание железа из кишечника в кровь.

Чай и кофе тоже в этом списке из-за содержащихся в них танинов и кофеина, объяснила нутрициолог. По этой причине их употребление рекомендуют ограничить при лечении анемии, а ещё ими лучше на запивать блюда с высоким содержанием железа. Танины способны снизить всасывание микроэлемента на 62%, объяснила нутрициолог.

Молоко богато кальцием, который взаимодействует с железом, мешая его усвоению. Медик уточнила, что отказываться от молочных продуктов не нужно. Главное — не сочетать их с богатой железом пищей.

"Усвоение железа тесно связано с наличием некоторых витаминов и микроэлементов. Включайте в рацион продукты, богатые витамином C — ягоды, апельсины, грейпфруты, капусту, красный перец; медью — морепродукты и рыбу; фолиевой кислотой — яйца, зелёные овощи, укроп, баклажаны, помидоры, куриную печень", — подвела итог Вероника.