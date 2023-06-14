Врач назвала шесть продуктов, которые оставят ваш организм без железа
Нутрицолог Гусакова рекомендовала отказаться от сои и бобов при дефиците железа
Приблизительно треть жителей земного шара страдает от дефицита железа, а каждый восьмой человек старше двух лет получает из своего рациона недостаточное количество этого минерала. Об этом Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
Врач-нутрициолог Вероника Гусакова. Фото предоставлено Лайфу
Снижение уровня железа приводит к гипоксии тканей в организме. При дефиците этого микроэлемента снижается иммунитет, возникают отклонения в работе щитовидной железы, замедляются метаболические процессы, страдает качество волос, ногтей и кожи, объяснила врач.
Существуют продукты, которые мешают усвоению железа, уточнила медик. В первую очередь на них стоит обратить внимание, если уровень содержания минерала уже снижен. Эти продукты будут препятствовать восполнению дефицита.
Вероника подчеркнула, что в первую очередь усвоению микроэлемента мешают соя и бобы, содержащие фитиновую кислоту или фитат. Даже в самых малых количествах он оказывает негативное действие на усвоение железа. При поступлении в организм 250 мг фитата 82% минерала не усваивается. Помимо сои и бобов, фитами богаты орехи, и вымачивание почти не снижает содержание этой кислоты.
Щавель и шпинат тоже мешают усвоению микроэлемента из-за высокого содержания щавелевой кислоты, уточнила Гусакова. Пшеница, в свою очередь, богата фосфатами и фитатами, которые ухудшают всасывание железа из кишечника в кровь.
Чай и кофе тоже в этом списке из-за содержащихся в них танинов и кофеина, объяснила нутрициолог. По этой причине их употребление рекомендуют ограничить при лечении анемии, а ещё ими лучше на запивать блюда с высоким содержанием железа. Танины способны снизить всасывание микроэлемента на 62%, объяснила нутрициолог.
Молоко богато кальцием, который взаимодействует с железом, мешая его усвоению. Медик уточнила, что отказываться от молочных продуктов не нужно. Главное — не сочетать их с богатой железом пищей.
"Усвоение железа тесно связано с наличием некоторых витаминов и микроэлементов. Включайте в рацион продукты, богатые витамином C — ягоды, апельсины, грейпфруты, капусту, красный перец; медью — морепродукты и рыбу; фолиевой кислотой — яйца, зелёные овощи, укроп, баклажаны, помидоры, куриную печень", — подвела итог Вероника.
Летом снижается аппетит, что иногда мешает правильно питаться. Вероника Гусакова дала советы на тему того, как составить здоровый рацион в жаркий период — она рассказала какие фрукты и ягоды лучше всего выбирать в летний сезон, а ещё посоветовала добавить как можно больше свежей зелени.
Фото предоставлено Лайфу