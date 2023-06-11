Нутрициолог назвала три продукта, которые заметно улучшат состояние кожи

Есть три продукта, употребление которых может улучшить общее состояние здоровья, но особенно они полезны для кожи. С ними можно забыть о сухости кожи, улучшить цвет лица, снизить риск воспаления и признаки старения, а также повысить защиту от ультрафиолетового излучения. Какие продукты способны на это, рассказала в беседе с Лайфом нутрициолог Марина Мельникова.

Нутрициолог Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

Итак, авокадо содержит витамины А, С и Е, а также незаменимые жирные кислоты, питающие и защищающие кожу от повреждения свободными радикалами. Плод способен уменьшить воспаление и покраснение, одновременно обеспечивая увлажнение. Содержащиеся в ягоде антиоксиданты помогают предотвратить появление морщин и тонких линий, борясь со стрессовыми факторами окружающей среды, которые вызывают преждевременное старение. Благодаря лютеину авокадо уменьшает тёмные круги под глазами и улучшает общий цвет лица. А масло плода — отличное натуральное увлажняющее средство, не забивающее поры.

"Чтобы получить максимальную пользу от авокадо, добавляйте его в салаты или смузи для дополнительного усиления питания", — посоветовала Мельникова.

Второй продукт — лосось — богат омега-3 жирными кислотами, уменьшающими воспаление и способствующими здоровью кожи. Он также замедляет старение, сокращая морщины, пигментные пятна, и защищает от солнечных лучей. В нём содержатся витамины А и D, цинк, селен и железо, а такое сочетание поддерживает баланс жиров в коже, что обеспечивает её увлажнение изнутри.

"[При регулярном употреблении] вы не только заметите улучшение общей текстуры и тона кожи, но и повысите её устойчивость к вредному воздействию загрязняющих веществ и ультрафиолетовых лучей. Чтобы включить лосось в свой рацион, попробуйте запечь его или добавить в салаты или супы", — рассказала нутрициолог.

Черника, продолжила специалист, богата антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Содержащийся в ягоде витамин С способствует выработке коллагена. Этот белок помогает коже выглядеть упругой и эластичной. А витамин Е защищает от ультрафиолетового излучения.

"Включите чернику в свой рацион, добавляя её в овсянку или йогурт на завтрак или в качестве перекуса в течение дня", — заключила Мельникова.