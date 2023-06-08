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8 июня, 11:19

Вплоть до рака: Названы болезни, о которых говорит излишняя потливость

Врач Павлова: Потливость может говорить о проблемах со щитовидной железой

Появление пота в жаркую погоду и после физических нагрузок — нормальное явление, означающее саморегуляцию организмом температуры тела. Однако, по словам эндокринолога Зухры Павловой, в остальное время потливость сигнализирует о ряде отклонений.

В своём телеграм-канале врач предупредила, что речь может идти о сбоях в работе щитовидной железы и, в частности, гипертиреозе — заболевании, при котором орган начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина.

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"Он для нашего организма как дрова для печки. Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется всё время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет", объяснила врач.

У женщин, добавила специалист, потливость также может говорить о сбоях в выработке эстрадиола или нарушении чувствительности рецепторов к эстрогенам. Обычно это происходит в менопаузе, но если такое наблюдается у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Причём он может быть предвестником целого ряда серьёзных заболеваний — от сердечно-сосудистых до воспалительных и даже онкологических, предостерегла эксперт.

У мужчин же, по словам Павловой, потливость может сопровождаться стойким запахом мускуса, что говорит о дисбалансе гормона дигидротестостерона, который, воздействуя на предстательную железу, провоцирует выпадение волос на голове, сальность кожи, угревую болезнь, снижение напора струи при мочеиспускании, ощущение остаточной мочи после опорожнения и частые ночные походы в туалет.

"А ещё иногда организм реагирует повышенной потливостью на стресс", заключила эндокринолог.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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