Эндокринолог рассказала, какие "суперфуды" для мозга можно найти в любом холодильнике

Работа мозга, безусловно, зависит от качества рациона человека: когда мы употребляем больше зелени и фруктов, а жареной пище предпочитаем блюда, приготовленные на пару, мы продлеваем молодость организма и начинаем соображать лучше. Однако есть список продуктов, особенно полезных для умственной деятельности. О них рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

Первое место врач отвела отварному мясу птицы. В нём содержатся не только белки, но и триптофан, способствующий выработке серотонина и улучшающий работу нервных волокон. Его можно есть на ужин, обед и даже на завтрак (на бутерброде с зеленью и цельнозерновым хлебом, например). Ещё один суперфуд для мозга — это морская жирная рыба, например скумбрия, сельдь или лосось. Употреблять их Зухра Павлова советует в отварном или запечённом виде, но можно и засолить. Такая рыба — поставщик омега-3 и омега-6, незаменимых жирных кислот для работы мозга.

В списке также оказался свежий или замороженный зелёный горошек. В нём много тиамина, который улучшает нашу память. Этот ингредиент доктор Павлова советует добавлять в утренний омлет или салаты, а ещё это отменный гарнир. Если возвращаться к салатам, то в них обязательно добавляем тыквенные семечки — неплохие поставщики жирных кислот омега-3 и омега-6, а также витаминов А, Е. Следующая в "мозговом" списке — морская капуста.

"Да, на любителя продукт, каждый день есть не будешь. Но она, как главный поставщик йода, очень важна для здоровья щитовидной железы, от которой зависит и умственная, и физическая деятельность. Хороша в салате с отварным яйцом", — пишет эндокринолог в своём телеграм-канале.