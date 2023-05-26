Онколог назвал вид рака, которым женщины болеют в 4 раза чаще мужчин

К группе риска по раку щитовидной железы относятся люди старше 40 лет, при этом женщины болеют в четыре раза чаще, чем мужчины. Для того чтобы распознать болезнь на ранней стадии, таким пациентам необходимо раз в год проходить скрининг и осмотр у эндокринолога. Причём в случае появления узелков надо как можно скорее пройти обследование, чтобы исключить развитие злокачественной формы. Об этом в беседе с РИАМО заявил врач-онколог, хирург медицинского холдинга "СМ-Клиника" Максим Юдин.

"Благодаря новым методам за последние 30–40 лет увеличилась выявляемость ранних форм рака щитовидной железы. Стали делать пункцию под контролем УЗИ, и этот метод значительно эффективнее. Очень важно распознать болезнь вовремя, ведь рак щитовидной железы может давать метастазы в лимфатические узлы, лёгкие", — отметил он.

Эксперт добавил, что в зависимости от стадии заболевания выбирается метод, причём это всегда операция в сочетании с другим видом терапии. Юдин отметил, что чаще всего применяется радиоактивный йод, иногда — лучевая или химиотерапия. Специалист также отметил, что раньше при обнаружении опухоли в одной доле щитовидной железы предлагалось полное удаление органа, однако сейчас этого можно избежать.