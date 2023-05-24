В Подмосковье более 70% случаев рака молочной железы выявляют на ранней стадии

В медучреждениях Московской области ведётся масштабная работа по борьбе с онкозаболеваниями. Всё чаще злокачественную опухоль, в том числе и рак молочной железы, удаётся выявить на ранней стадии. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Женщины старше 40 лет, проживающие в Подмосковье, с прошлого года имеют возможность самостоятельно записаться на маммографическое исследование, что раньше мог сделать только лечащий врач. Как указала первый зампредседателя Правительства Московской области Светлана Стригункова, онкология молочной железы — самое распространённое злокачественное новообразование у женщин.

"Поэтому первостепенное значение имеет доступная и качественная диагностика — это и профилактические осмотры, и диспансеризация, и самозапись на маммографию. Последней воспользовалось почти 10 тысяч женщин. Все эти меры в совокупности позволяют выявлять более 70% случаев рака молочной железы на ранней стадии", — добавила она.