В Подмосковье более 70% случаев рака молочной железы выявляют на ранней стадии
В медучреждениях Московской области ведётся масштабная работа по борьбе с онкозаболеваниями. Всё чаще злокачественную опухоль, в том числе и рак молочной железы, удаётся выявить на ранней стадии. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Женщины старше 40 лет, проживающие в Подмосковье, с прошлого года имеют возможность самостоятельно записаться на маммографическое исследование, что раньше мог сделать только лечащий врач. Как указала первый зампредседателя Правительства Московской области Светлана Стригункова, онкология молочной железы — самое распространённое злокачественное новообразование у женщин.
"Поэтому первостепенное значение имеет доступная и качественная диагностика — это и профилактические осмотры, и диспансеризация, и самозапись на маммографию. Последней воспользовалось почти 10 тысяч женщин. Все эти меры в совокупности позволяют выявлять более 70% случаев рака молочной железы на ранней стадии", — добавила она.
Для самостоятельной записи на маммографию необходимо прикрепиться к одной из поликлиник системы Минздрава области. Проверку следует выполнять раз в два года.
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