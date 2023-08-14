Офтальмолог раскрыла простые лайфхаки, чтобы глаза меньше уставали

Глаза будут уставать меньше, если регулярно моргать, делать специальную гимнастику и не сидеть за экраном компьютера в темноте. Об этом рассказала врач – офтальмолог-офтальмохирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Виктория Денисюк.

"Старайтесь регулярно моргать глазами, чтобы увлажнить их поверхность. Рекомендую избегать сильного напряжения глаз при чтении текста, увеличивая шрифт или используя специальные программы для чтения. Регулярно делайте гимнастику для глаз, включающую массаж и упражнения для мышц глаз", — предложила врач в беседе с РИАМО.

Медик посоветовала пользоваться каплями для глаз — это поможет с увлажнением и профилактикой сухости. Работу за компьютером на сон грядущий стоит избегать, иначе глаза могут не получить достаточного времени для отдыха. Кроме того, на глаза человека за монитором большое влияние оказывает освещение: оно должно быть умеренным, сидеть в полной темноте или при максимальной яркости не стоит.

Явившись в офис на работу, перед выполнением должностных обязанностей можно закапать в глаза увлажняющие капли для защиты от сухого воздуха и закрыть глаза на пару минут, добавила офтальмолог. Спустя полтора-два часа процедуру нужно повторить.

Поначалу такой режим ухода за глазами будет даваться сложно, поскольку к нему нужно будет привыкнуть, предупредила Денисюк. Тем не менее труды будут того стоить: при регулярных процедурах глаза начнут уставать значительно меньше.