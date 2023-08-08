Регион

Уведомления отключены

8 августа, 10:43

Составлен топ-4 игр, чтобы развить острое зрение у ребёнка

Офтальмолог Денисюк: Игра "Следи за шариком" поможет развить зрение ребёнка

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Зрение ребёнка формируется до 18 лет, и в целях его сохранения необходимо придерживаться ряда рекомендаций или даже прибегать к специальным играм. Об этом Лайфу в Международный день офтальмологии рассказала врач-офтальмолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк.

По её словам, к ухудшению зрения чада, а также возникновению у него близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии) и астигматизма могут привести неправильное питание, недостаток витаминов, микроэлементов, неправильное освещение рабочего места, слишком близкое расстояние до компьютера, телевизора или смартфона, а также недостаток физической активности и свежего воздуха.

Чтобы предотвратить возникновение или скорректировать эти проблемы, врач рекомендует регулярно посещать с ребёнком врача-офтальмолога, способствовать соблюдению чадом гигиены глаз, предоставить ему сбалансированное питание, обеспечить достаточное освещение при чтении, письме, рисовании и подобных занятиях, контролировать расстояние до компьютера, телевизора или смартфона, а также регулярно заниматься физическими упражнениями и проводить время на свежем воздухе.

Однако необходимо не просто рассказать ребёнку об этих правилах, но и заинтересовать его в них, сделав привычкой. Для этого можно обратиться к игровым методам профилактики нарушений. Ведь игры, отметила Денисюк, — не только развлечение, но и обучение.

"Играя, ребёнок узнаёт много нового, развивает свои способности, в том числе зрительные. Игры помогают ребёнку понять, как работают его глаза, какие факторы влияют на их состояние, как можно улучшить их функционирование", добавила специалист.

Например, это может быть обычная гимнастика для глаз: несколько раз закрыть и открыть их, после чего двигать влево-вправо, вверх-вниз, по кругу по часовой стрелке и против.

Кроме того, офтальмолог порекомендовала игру "Следи за шариком", которая заключается в броске чаду маленького шарика или мячика, который он должен кинуть в ответ. Причём главное правило — следить за движениями спортивного снаряда. Продолжается такой досуг до тех пор, пока мячик не упадёт на пол или улетит за пределы игрового поля. С детьми же постарше можно поиграть в настольный теннис или бадминтон.

"Во время игры также происходит тренировка глазных мышц за счёт того, что играющий постоянно переводит взгляд с близи на даль и обратно", подчеркнула собеседница.

Другая игра — "Найди отличия", которая помогает развивать зрительную память и сравнение. Для неё нужны две одинаковые картинки с небольшими различиями. Ребёнок и взрослый смотрят на одну из них 10 секунд, после чего переворачивают и пытаются найти отличия на другой. Все находки необходимо отмечать на второй картинке и продолжать до тех пор, пока все не будут обнаружены. Победителем окажется самый внимательный.

"Эти и другие игры помогут ребёнку не только повеселиться, но и улучшить своё зрение. Играя, ребёнок научится любить свои глаза и заботиться о них", заключила врач.

Названы три "помолодевшие" болезни глаз, которыми ранее страдали только пожилые

Названы три "помолодевшие" болезни глаз, которыми ранее страдали только пожилые

А по словам офтальмолога Валентины Меркуловой, улучшить зрение можно и с помощью правильного питания. Врач рекомендует регулярно употреблять рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета, зелень, оливки и оливковое масло, а также молочные продукты.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров