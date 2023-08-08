Составлен топ-4 игр, чтобы развить острое зрение у ребёнка

Зрение ребёнка формируется до 18 лет, и в целях его сохранения необходимо придерживаться ряда рекомендаций или даже прибегать к специальным играм. Об этом Лайфу в Международный день офтальмологии рассказала врач-офтальмолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк.

По её словам, к ухудшению зрения чада, а также возникновению у него близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии) и астигматизма могут привести неправильное питание, недостаток витаминов, микроэлементов, неправильное освещение рабочего места, слишком близкое расстояние до компьютера, телевизора или смартфона, а также недостаток физической активности и свежего воздуха.

Чтобы предотвратить возникновение или скорректировать эти проблемы, врач рекомендует регулярно посещать с ребёнком врача-офтальмолога, способствовать соблюдению чадом гигиены глаз, предоставить ему сбалансированное питание, обеспечить достаточное освещение при чтении, письме, рисовании и подобных занятиях, контролировать расстояние до компьютера, телевизора или смартфона, а также регулярно заниматься физическими упражнениями и проводить время на свежем воздухе.

Однако необходимо не просто рассказать ребёнку об этих правилах, но и заинтересовать его в них, сделав привычкой. Для этого можно обратиться к игровым методам профилактики нарушений. Ведь игры, отметила Денисюк, — не только развлечение, но и обучение.

"Играя, ребёнок узнаёт много нового, развивает свои способности, в том числе зрительные. Игры помогают ребёнку понять, как работают его глаза, какие факторы влияют на их состояние, как можно улучшить их функционирование", — добавила специалист.

Например, это может быть обычная гимнастика для глаз: несколько раз закрыть и открыть их, после чего двигать влево-вправо, вверх-вниз, по кругу по часовой стрелке и против.

Кроме того, офтальмолог порекомендовала игру "Следи за шариком", которая заключается в броске чаду маленького шарика или мячика, который он должен кинуть в ответ. Причём главное правило — следить за движениями спортивного снаряда. Продолжается такой досуг до тех пор, пока мячик не упадёт на пол или улетит за пределы игрового поля. С детьми же постарше можно поиграть в настольный теннис или бадминтон.

"Во время игры также происходит тренировка глазных мышц за счёт того, что играющий постоянно переводит взгляд с близи на даль и обратно", — подчеркнула собеседница.

Другая игра — "Найди отличия", которая помогает развивать зрительную память и сравнение. Для неё нужны две одинаковые картинки с небольшими различиями. Ребёнок и взрослый смотрят на одну из них 10 секунд, после чего переворачивают и пытаются найти отличия на другой. Все находки необходимо отмечать на второй картинке и продолжать до тех пор, пока все не будут обнаружены. Победителем окажется самый внимательный.

"Эти и другие игры помогут ребёнку не только повеселиться, но и улучшить своё зрение. Играя, ребёнок научится любить свои глаза и заботиться о них", — заключила врач.