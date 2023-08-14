Врач назвал три хобби, которые убьют ваше зрение

Ряд увлечений, которые считаются в целом полезными для здоровья или умственного развития, могут серьёзно навредить органам зрения. Об этом читателей Лайфа предупредил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, первое такое хобби — видеоигры и программирование.

"Глаз следит за многими точками, которые двигаются по экрану. [Из-за этого] значительно снижается количество морганий, нет увлажнения глаза, что приводит к "синдрому сухого глаза". Кроме того, снижается острота зрения", — рассказал он.

Также навредить зрению может пристрастие к боевым искусствам, в частности боксу: удары в глаз способны повысить давление в глазном яблоке и спровоцировать отслойку сетчатки.

Подобная опасность, отметил собеседник Лайфа, кроется и в чтении книг в сгорбленном состоянии. Так, неправильный угол до страниц и освещения приводят к постепенному снижению остроты зрения.