7 русских блюд, которые мы любим, а иностранцы считают редкостной гадостью

Русская кухня может похвастаться множеством вкусных блюд. А если мы скажем, что некоторые из наших любимых лакомств считаются иностранцами настоящей экзотикой? Обсудим 7 русских блюд, которые мы любим, а вот наши заграничные друзья оценивают как редкостную гадость.

Холодец

Русские блюда, которые пугают иностранцев. Фото © Shutterstock

Начнём с классики. Холодец — это одно из самых популярных блюд в России: мясо или рыба, залитые охлаждённым бульоном. Иногда в холодец кладут овощи или яйца. Но у иностранцев это желе считается десертом. А ему не полагается быть с мясом!

Кисель

Иностранцы пробуют русские блюда: что из этого выходит? Фото © Shutterstock

Кисель — напиток, который делают из сока, фруктов или ягод и крахмала. Уже весьма странное начало для напитка, не правда ли? Но на удивление кому-то кисель даже нравится. Иностранные подростки, которые дегустировали напиток, сошлись на том, что он напоминает расплавленных желейных мишек. Попробовали бы они то, что разливают в наших столовках, вот это был бы опыт!

Вяленая и сушёная рыба

Какие русские блюда не понять и не оценить по достоинству иностранцам? Фото © Shutterstock

Некоторым иностранцам трудно осознать, как вяленая рыба может заменить привычную закуску в виде картошки фри, которую они привыкли есть. Однако, если дегустаторы попытаются преодолеть первоначальную реакцию на запах и разобраться, как правильно разделывать рыбу, есть большой шанс, что заграничные друзья полюбят эту закуску. Кроме того, это лакомство является более здоровым блюдом, так как содержит меньше жиров и больше белка, из-за чего его можно употреблять чаще, не опасаясь за здоровье. Вот американцы — ничего-то не понимают в закусках!

Гречка

Настоящая экзотика: какие русские блюда не нравятся иностранцам? Фото © Shutterstock

Пока наши земляки в эмиграции жалуются, как сложно найти гречу в забугорных магазинах, иностранцы вообще не представляют, как её можно есть. Одни и о существовании такой крупы не знают, а другие уверены, что гречка подходит только в качестве корма для попугайчиков.

Гематоген

Русские блюда, которыми мы гордимся, а иностранцы удивляются. Фото © Shutterstock

Гематоген — это конфета, которую делают из сгущённого молока, сахара и… крови животных. Звучит устрашающе, поэтому у конфеты не самый лучший имидж среди иностранцев. Вроде бы ну как это возможно, что эти русские кормят детей такой гадостью. Они не подозревают, что мы в детстве сами выпрашивали у родителей вкусняшку каждый раз, оказываясь в аптеке. Да и, честно говоря, современные варианты гематогена часто даже не содержат бычьей крови.

Кабачковая икра

Русская кухня: что в ней такого, чего иностранцы не могут понять? Фото © Shutterstock

Кабачковая икра — это блюдо, которое готовят из кабачков с добавлением моркови, лука и томатной пасты. Американцы часто не подозревают о существовании такого продукта. Честно сказать, большое упущение, ведь это действительно вкусно!

Манная каша

Вяленая рыба, манная каша и гематоген: какие русские блюда иностранцам не понять? Фото © Shutterstock

Воспитанники российских детских садов и многие взрослые любят манную кашу… если она, конечно, без комочков. А вот заграничным друзьям блюдо в любом виде понять крайне сложно — слишком уже непривычная текстура и вкус. То ли тесто, то ли картошка, рисовый пудинг или ещё что. Но мы-то знаем, что её можно так приготовить — пальчики оближешь.