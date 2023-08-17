Вы точно не знали эти 5 удивительных фактов о советской школьной форме

Школьная форма в Советском Союзе представляла собой двухцветный наряд. Для мальчиков это был тёмно-синий костюм в милитаристическом, строгом стиле и белая рубашка. Также вплоть до 1960 года важной частью комплекта был головной убор — фуражка с кокардой. Девочки носили коричневые платья с чёрным передником в будние дни и белым в праздничные. Советская школьная форма фактически является аналогом гимназической формы царской России. Но это ещё не всё! Хотите узнать самые животрепещущие вопросы, касающиеся школьной формы в СССР, — читайте далее.

1. Зачем советской школьнице нужен был фартук

Есть реальные причины, зачем советским ученицам нужны были фартуки на школьных платьях. Фото © Фотохроника ТАСС / Юрий Павлов

До 1917 года институты благородных девиц только начинали набирать популярность, но, скорее всего, со временем их количество увеличилось бы в разы. Однако революция внесла свои коррективы — всеобщее равенство, долой буржуазию, никакого капитализма. В 1918 году школьную форму в РСФСР решили отменить. Школьники ходили в образовательные учреждения буквально в чём хотели. Вернуть форму было решено в 1949 году. Спустя 30 лет. И фартуки, которые были частью формы воспитанниц института, вернулись в обиход.

Юные школьницы ходили в коричневых платьицах и в фартуках. Но подождите: зачем они вообще нужны были? Девочки учились на повара или подрабатывали во время перемен горничными? Некоторые говорят, что это было сделано для защиты униформы от чернильных пятен, в то время как другие предполагают, что фартук — тонкий намёк на гендерные роли. Мол, девочки и девушки — будущие семейные женщины, хранительницы домашнего очага. Так было заведено и при царской России, и при Союзе. Обладал ли фартук мистической силой, превращающей школьниц в прилежных домработниц, или просто помогал им не ходить чумазыми? Что ж, в советское время любили тайны!

2. Как советские школьники пытались избавиться от униформы

Тайны советской школьной формы: факты, о которых никто не знает. Фото © ТАСС / В. Кожевников

Знаете, как можно было прийти в школу без формы? В СССР ходило много историй о хитроумных школьниках, которые врали, будто их школьную форму кто-то украл. Легендарное дело о пропаже мундира долетало до директора, но находчивым ученикам удавалось убедить всю школу в том, что форма лежала в раздевалке, а после возвращения с физкультуры пакет кто-то стащил. И ведь никак не проверишь и не поспоришь — камер тогда не было! Это был блестящий план уклонения от ношения формы на один день. Истинные революционеры или просто невинные бунтари? Вам решать. Ясно одно — ходить в одном и том же на протяжении стольких лет мало кому приходилось по душе.

3. Зачем вообще ввели школьную форму в СССР?

Зачем на самом деле школьников заставили носить советскую форму? Фото © ТАСС / Александр Бормотов

Вы когда-нибудь задумывались, как появилась советская школьная форма? Эти костюмы и платья родились из идеи равенства — практического способа убедиться, что все ученики разного происхождения выглядят одинаково. Школьный мундир объединял хулиганов и отличников, бедных и богатых, бунтарей и тихонь — эта однородная масса жутко радовала амбиции советской власти. Одинаковая одежда у всех школьников означала равноправие и единство, что отражало идеи партии. Однообразная школьная форма была принята не только с целью подчеркнуть всеобщее равенство, но и являлась способом психологического влияния на население. На высшем уровне рассматривалось множество проектов по выявлению и уничтожению "вольнодумающих" на корню. А детский неокрепший ум проще всего поддавался внушению.

4. Почему в форме школьников СССР не было шорт

Почему советским школьникам запрещали носить шорты и мини-юбки. Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

Теперь давайте обратимся к слону в комнате — почему не было классических шорт для школьников в тёплые сезоны? В то время как остальной мир наслаждался лёгким и дышащими формами, советские школьники парились в своих тёплых брюках и платьях. Почему? Виной этому идеология скромности в СССР. Судя по всему, этика того времени диктовала запрет на шорты, поскольку в советские годы они считались детской и спортивной одеждой. Ходить в них по городу, а тем более по образовательному учреждению, считалось неприличным, причём не только для представительниц слабого пола, но и для мужчин. За это могли оштрафовать. В некоторых школах закрывали глаза на школьников начальных классов в шортах, поскольку это всё же детки. Но бывали и заведения с чрезмерно строгими нравами, где порицали в таком виде даже малышей.

Советская форма строго придерживалась правил советского дресс-кода. Девчонки вообще о таком и подумать не могли, да и мальчишки, в принципе, тоже. Ведь ребятам изначально прививался патриотизм и стремление стать защитником Родины. Потому их костюм был идентичен форме военного. Различия в них были минимальными, а в шортах не воюют!

5. Как менялась школьная форма

Как с годами менялась форма в СССР: 5 удивительных фактов со вкусом ностальгии. Фото © Фотохроника ТАСС

Школьная форма в конце 1940-х была похожа на дореволюционную — те же гимнастёрки и фуражки для мальчиков, только серого, а не синего цвета, и те же коричневые платья с фартуками для девочек. Впрочем, платья стали короче, чем до революции. Школьницы также стали носить большие белые банты. В 1960-х форма для юных кавалеров стала меньше похожа на военную. Теперь они больше стали ходить в школу в сером костюме, а не в фуражках и гимнастёрках. Одежда барышень кардинально не изменилась. Фартуки и белые воротнички никуда не исчезли.