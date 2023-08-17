В России могут запретить размещать АЗС вблизи ТЦ и рынков после трагедии в Махачкале
"Известия": Депутат ГД Выборный предложил запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками
В России могут запретить размещать автозаправочные станции (АЗС) рядом с торговыми центрами, рынками и другими местами массового скопления людей. С соответствующей инициативой в свете трагедии в Махачкале к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности, член "Единой России" Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".
Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE
"Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно", — говорится в обращении.
По словам парламентария, действующих нормативов дистанции, которые составляют от 25 до 200 метров, недостаточно. Выборный считает, что риски повторения произошедшего в Дагестане ЧП велики. В Комитете Госдумы по экономической политике поддержали инициативу депутата.
"Согласен с тем, что такое размещение АЗС вблизи жилых домов нужно запретить. Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало", — указал первый зампред комитета Николай Арефьев.
Напомним, вечером 14 августа на территории автосервиса в Махачкале произошёл мощный взрыв, после чего загорелась соседняя АЗС. В результате погибли 35 человек, среди них три ребёнка и беременная 18-летняя девушка. Сообщалось, что пока опознаны тела только 13 погибших. Накануне ночью самолёт МЧС доставил 16 пострадавших на лечение в Москву. Лайф узнал, что в автомастерской находился склад аммиачной селитры, что и привело к взрыву мощностью в 35 тонн в тротиловом эквиваленте. СК по факту ЧП возбудил уголовное дело.