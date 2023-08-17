В России могут запретить размещать АЗС вблизи ТЦ и рынков после трагедии в Махачкале

В России могут запретить размещать автозаправочные станции (АЗС) рядом с торговыми центрами, рынками и другими местами массового скопления людей. С соответствующей инициативой в свете трагедии в Махачкале к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился заместитель председателя Комитета Государственной думы по безопасности, член "Единой России" Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".

Последствия взрыва и пожара в автосервисе и на АЗС в Махачкале. Видео © LIFE

"Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно", — говорится в обращении.

По словам парламентария, действующих нормативов дистанции, которые составляют от 25 до 200 метров, недостаточно. Выборный считает, что риски повторения произошедшего в Дагестане ЧП велики. В Комитете Госдумы по экономической политике поддержали инициативу депутата.