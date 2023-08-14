В автосервисе Махачкалы прогремел взрыв, после чего загорелась АЗС

Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в Махачкале, после чего загорелась автозаправка. Об этом сообщили в городской администрации. Огнëм охвачено несколько автомобилей.

Пожар на автозаправке в Махачкале после взрыва. Видео © t.me / SHOT

"Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, погибло три человека, ещё десять пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии города.