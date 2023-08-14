В автосервисе Махачкалы прогремел взрыв, после чего загорелась АЗС
Сильный взрыв прогремел в здании автосервиса в Махачкале, после чего загорелась автозаправка. Об этом сообщили в городской администрации. Огнëм охвачено несколько автомобилей.
Пожар на автозаправке в Махачкале после взрыва. Видео © t.me / SHOT
"Все службы экстренного реагирования задействованы. На место происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, погибло три человека, ещё десять пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии города.
Ранее Лайф публиковал фото из квартиры на Ходынском бульваре в Москве, где взорвался фреон в холодильнике. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Также появилось видео с места событий.
Кадр видео t.me / SHOT