В доме на Ходынском бульваре в Москве произошёл взрыв
Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с места происшествия.
На кадрах видны осколки стёкол и обломки оконной рамы, которые упали прямо на припаркованные во дворе авто.
Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. Видео © SHOT
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
А ранее 12 августа в Дербенте произошёл взрыв газа из-за утечки, а затем начался пожар. В результате инцидента пострадали двое взрослых и трое детей. 14-летний мальчик и его мать позже скончались в больнице. Ведётся расследование причин трагедии. Возбуждено уголовное дело.