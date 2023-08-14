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14 августа, 14:51

В доме на Ходынском бульваре в Москве произошёл взрыв

Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с места происшествия.

На кадрах видны осколки стёкол и обломки оконной рамы, которые упали прямо на припаркованные во дворе авто.

Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. Видео © SHOT

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В центре Петербурга сгорел девятиметровый "Казанова"

В центре Петербурга сгорел девятиметровый "Казанова"

А ранее 12 августа в Дербенте произошёл взрыв газа из-за утечки, а затем начался пожар. В результате инцидента пострадали двое взрослых и трое детей. 14-летний мальчик и его мать позже скончались в больнице. Ведётся расследование причин трагедии. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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