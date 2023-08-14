В доме на Ходынском бульваре в Москве произошёл взрыв

Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. По словам очевидцев, сразу после мощного хлопка из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама и упала на стоявшую внизу машину. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с места происшествия.

На кадрах видны осколки стёкол и обломки оконной рамы, которые упали прямо на припаркованные во дворе авто.

Взрыв произошёл в ЖК "Лайнер" на Ходынском бульваре в Москве. Видео © SHOT

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.