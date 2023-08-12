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12 августа, 01:35

В центре Петербурга сгорел девятиметровый "Казанова"

В Петербурге произошёл пожар на 9-метровом катере "Казанова" на набережной Мойки

<p>Горящий катер на набережной реки Мойки, рядом с домом №28 в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/Megapolisonline/97627" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мегаполис / ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург / Питер</a></p>

Горящий катер на набережной реки Мойки, рядом с домом №28 в Санкт-Петербурге. Обложка © t.me / Мегаполис / ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург / Питер

В Санкт-Петербурге, на набережной реки Мойки, рядом с домом №28 произошёл пожар на катере. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Видео с места инцидента появилось в соцсетях.

Спасатели тушат катер на набережной реки Мойки, рядом с домом №28 в Санкт-Петербурге. Видео © t.me / Мегаполис / ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург / Питер

"12 августа в 0:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная реки Мойки, у дома 38. В катере длиной девять метров происходило горение по всей площади, люди на борту отсутствовали", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Через 24 минуты пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Как видно на кадрах с места происшествия, катер носил название "Казанова".

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Ранее Лайф писал, что в Нижнем Тагиле подросток попал в больницу с ожогами из-за взрыва катера. Предполагаемая причина инцидента — неисправность механизмов судна.

Анатолий Симоненко
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