В Нижнем Тагиле подросток попал в больницу с ожогами из-за взрыва катера

Взрыв произошёл днём 6 августа на Бригадной улице при запуске мотора катера "Амур". В результате был повреждён моторный отсек. Мальчика 2009 года рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами тела первой степени.

Ранее в подмосковном Пушкине пьяный мужчина решил пошутить над друзьями, с которыми находился в одной лодке, но в итоге погиб. Всё произошло у дачного посёлка Черкизово на реке Метёлке. 52-летний Сергей взялся за борта и стал раскачивать лодку. Небольшое судно в итоге перевернулось.