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7 августа, 22:26

В Нижнем Тагиле подросток попал в больницу с ожогами из-за взрыва катера

<p>Взорвавшийся в Нижнем Тагиле катер. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public217076311?z=photo-217076311_457239605/wall-217076311_296" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО</a></p>

Взорвавшийся в Нижнем Тагиле катер. Обложка © VK / ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО

В Нижнем Тагиле взорвался моторный катер, на котором отец и 14-летний сын планировали совершить водную прогулку. Мальчика госпитализировали, сообщил городской отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Взрыв произошёл днём 6 августа на Бригадной улице при запуске мотора катера "Амур". В результате был повреждён моторный отсек. Мальчика 2009 года рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами тела первой степени.

В Карелии десять человек пострадали при опрокидывании лодки

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Предполагаемая причина взрыва — неисправность механизмов моторного катера "Амур". Возгорание потушено отцом ребёнка и очевидцами происшествия.

Ранее в подмосковном Пушкине пьяный мужчина решил пошутить над друзьями, с которыми находился в одной лодке, но в итоге погиб. Всё произошло у дачного посёлка Черкизово на реке Метёлке. 52-летний Сергей взялся за борта и стал раскачивать лодку. Небольшое судно в итоге перевернулось.

Юлия Коновалова
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