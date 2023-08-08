В Нижнем Тагиле подросток попал в больницу с ожогами из-за взрыва катера
Взорвавшийся в Нижнем Тагиле катер. Обложка © VK / ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО
В Нижнем Тагиле взорвался моторный катер, на котором отец и 14-летний сын планировали совершить водную прогулку. Мальчика госпитализировали, сообщил городской отдел надзорной деятельности и профилактической работы.
Взрыв произошёл днём 6 августа на Бригадной улице при запуске мотора катера "Амур". В результате был повреждён моторный отсек. Мальчика 2009 года рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести с ожогами тела первой степени.
Предполагаемая причина взрыва — неисправность механизмов моторного катера "Амур". Возгорание потушено отцом ребёнка и очевидцами происшествия.
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