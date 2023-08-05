В Карелии десять человек пострадали при опрокидывании лодки

В Карелии перевернулось маломерное судно, в результате десять человек пострадали. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

"В районе посёлка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, десять пострадавших", — рассказал он со ссылкой на информацию от территориального центра медицины катастроф.

По словам главы местного Минздрава, на место ЧП выехали бригады скорой помощи, а также специалисты центра медицины катастроф. Информации о погибших не поступало.