В Карелии десять человек пострадали при опрокидывании лодки
В Карелии перевернулось маломерное судно, в результате десять человек пострадали. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.
"В районе посёлка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно, десять пострадавших", — рассказал он со ссылкой на информацию от территориального центра медицины катастроф.
По словам главы местного Минздрава, на место ЧП выехали бригады скорой помощи, а также специалисты центра медицины катастроф. Информации о погибших не поступало.
Напомним, похожее ЧП в сентябре 2022 года привело к жертвам. Тогда несколько человек погибли при крушении катера на Онежском озере.
ТАСС / Александр Рощин