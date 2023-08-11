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11 августа, 20:46

Взрыв "газели" в Петербурге попал на видео

ГУ МЧС: В Петербурге на улице Добролюбова загорелась "газель"

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу взорвалась "газель". Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Инцидент, произошедший в Петроградском районе, попал на видео.

В Петроградском районе в Санкт-Петербурге взорвалась "газель" © VK / speterburg.news

"11 августа в 21:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, ул. Добролюбова, у д. 11. В автомобиле марки "Газель" сгорели сгораемые части", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Через 18 минут пожар ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало.

Очевидцы сняли эпичный взрыв "газели" на трассе под Тюменью

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Ранее Лайф писал, что на электроподстанции в селе Росва Калужской области произошёл пожар. Причиной пожара губернатор региона Владислав Шапша назвал удар молнии во время грозы.

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VK / "ДПС ОНЛАЙН Санкт-Петербург"

Кузьма Спирин
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