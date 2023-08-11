Взрыв "газели" в Петербурге попал на видео
ГУ МЧС: В Петербурге на улице Добролюбова загорелась "газель"
В Санкт-Петербурге вечером в пятницу взорвалась "газель". Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Инцидент, произошедший в Петроградском районе, попал на видео.
В Петроградском районе в Санкт-Петербурге взорвалась "газель" © VK / speterburg.news
"11 августа в 21:00 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, ул. Добролюбова, у д. 11. В автомобиле марки "Газель" сгорели сгораемые части", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.
Через 18 минут пожар ликвидировали, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф писал, что на электроподстанции в селе Росва Калужской области произошёл пожар. Причиной пожара губернатор региона Владислав Шапша назвал удар молнии во время грозы.