В Калужской области после удара молнии загорелась электроподстанция

Пожар на электроподстанции произошёл в селе Росва Калужской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Пожар охватил электроподстанцию в селе Росва Калужской области. Видео © Telegram / SHOT

"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва", — написал он.

Причиной пожара Шапша назвал удар молнии во время грозы. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, однако некоторые населённые пункты, которые были подключены к подстанции, остались без света. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией огня, а сотрудники аварийных служб устраняют последствия инцидента и восстанавливают электроснабжение.