В Калужской области после удара молнии загорелась электроподстанция
Калужский губернатор Шапша сообщил о пожаре на электроподстанции в селе Росва
Пожар на электроподстанции произошёл в селе Росва Калужской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Пожар охватил электроподстанцию в селе Росва Калужской области. Видео © Telegram / SHOT
"Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва", — написал он.
Причиной пожара Шапша назвал удар молнии во время грозы. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, однако некоторые населённые пункты, которые были подключены к подстанции, остались без света. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией огня, а сотрудники аварийных служб устраняют последствия инцидента и восстанавливают электроснабжение.
Ранее пожар произошёл на складе с пивом в подмосковном Одинцове, огонь охватил две тысячи квадратов. В настоящее время возгорание уже локализовано. Информации о пострадавших нет.
Telegram / SHOT