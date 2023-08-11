В подмосковном Одинцове загорелся склад на площади две тысячи квадратов
В подмосковном Одинцове произошёл сильный пожар на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС Московской области.
Пожар на складе в Одинцове. Видео © SHOT
По данным ведомства, загорелся склад на улице Зелёной. Предварительно, огонь распространился по всей площади помещения — 2000 кв.м. Данные о пострадавших не поступали. В 23:53 было объявлено о локализации пожара.
Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре в автосервисе в Домодедове. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя час в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.
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t.me / "Москва с огоньком"