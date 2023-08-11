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10 августа, 21:11

В подмосковном Одинцове загорелся склад на площади две тысячи квадратов

В подмосковном Одинцове произошёл сильный пожар на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС Московской области.

Пожар на складе в Одинцове. Видео © SHOT

По данным ведомства, загорелся склад на улице Зелёной. Предварительно, огонь распространился по всей площади помещения — 2000 кв.м. Данные о пострадавших не поступали. В 23:53 было объявлено о локализации пожара.

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Ранее Лайф сообщал о крупном пожаре в автосервисе в Домодедове. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров, а спустя час в МЧС объявили о ликвидации открытого горения.

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t.me / "Москва с огоньком"

Никита Никонов
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